В НПО Лавочкина уволили гендиректора, арестованного за хищения

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Совет директоров НПО имени Лавочкина разорвал контракт с гендиректором Сергеем Лемешевским, а на его место в статусе "врио" назначил Харуна Карчаева, сообщает пресс-служба предприятия.

Недавно Лемешевский вместе еще с двумя фигурантами был заключен под стражу по делу о хищении 330 миллионов рублей. Следствие считает, что эти деньги были украдены в ходе аферы с фиктивным оказанием юридических услуг НПО. Сами фигуранты утверждают, что наем адвокатов позволил предприятию сэкономить значительные суммы по искам.

"На внеочередном заседании совета директоров НПО Лавочкина 2 августа принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Сергея Антоновича Лемешевского с 3 августа", — говорится в релизе.

Временно исполняющим обязанности генерального директора, до образования нового единоличного исполнительного органа, назначен Харун Карчаев.

Как сообщали в пресс-службе НПО, после задержания предполагаемых аферистов на предприятии началась проверка специальной комиссии "Роскосмоса".