СК изучает видео с камер в подъезде, где нашли убитого дочерьми мужчину

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, в суде. Архивное фото

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, в суде. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, где три сестры Хачатурян убили своего отца, сообщает Следственный комитет на своем канале в "ТамТам".

Сообщение ведомства сопровождается 19-секундным видео, на котором одна из сестер в растерянности ходит в подъезде возле лифта.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве сообщила, что три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение.

Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина первым напал на них с ножом, находясь под действием наркотических средств, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Останкинский суд Москвы накануне арестовал всех трех сестер.