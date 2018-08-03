В колонии умер убийца экс-полковника Буданова

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Юсуп Темирханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, скончался в омской колонии, сообщила РИА Новости адвокат Роза Магомедова.

"Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно", — сказала она.

Темирханов получил 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года.

Дело Буданова

Буданова арестовали в марте 2000-го, его обвинили в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Позже обвинения в изнасиловании были сняты, ответственность за это взял на себя другой фигурант дела.

Через три года Буданов получил десять лет исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в государственных структурах в течение трех лет. Его также лишили ордена Мужества и воинского звания.

В 2004 году экс-полковник подал прошение о помиловании и получил согласие. Это вызвало волну протестов в Чечне, после чего просьбу пришлось отозвать.

В 2009 году Буданов вышел на свободу по УДО.

Убийство экс-полковника

В июне 2011 года Буданова застрелили на Комсомольском проспекте в Москве. Преступник произвел несколько выстрелов, четыре пули попали в голову жертвы.

Спустя месяц по подозрению в убийстве задержали исламского религиозного деятеля Юсупа Темирханова. Кроме убийства экс-полковника, ему инкриминировали незаконный оборот оружия.

В 2013 году Темирханова приговорили к 15 годам колонии.

Во дворе дома, где убили бывшего военного, установлена мемориальная плита. В прошлом году неизвестные бросили в нее "коктейль Молотова". Удалось ли задержать хулиганов, не сообщалось.