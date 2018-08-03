В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадал житель Германии

ПЕРМЬ, 3 авг — РИА Новости. Житель Германии пострадал при столкновении автобуса с деревом в Пермском крае, сообщили РИА Новости в приемном отделении Красновишерской центральной районной больницы.
"В числе пострадавших в ДТП был житель Германии. Сам он из здешних краев, но последние годы живет в Европе", — рассказал собеседник агентства.
В министерстве здравоохранения РИА Новости уточнили, что из семи пострадавших в ДТП пассажиров трое отказались от госпитализации.
"Четыре человека госпитализировано: трое — в Соликамск, один пострадавший — в Березники. Состояние у всех средней тяжести, стабильное, в основном пострадавшие получили черепно-мозговую травму, переломы", — добавили в минздраве.