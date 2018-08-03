Жителя Уфы осудили за попытку присоединиться к террористам в Сирии

УФА, 3 авг – РИА Новости. Приволжский окружной военный суд на пять лет лишил свободы жителя Уфы за попытку выехать из России в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Башкирии.

Попытка участия гражданина России в террористической организации на территории иностранного государства была пресечена в январе 2018 года сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД по региону совместно с главным управлением по противодействию экстремизму МВД России.

"Полиция задержала 24-летнего жителя Уфы в международном аэропорту "Уфа". Он пытался выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористической организации. По факту покушения на участие в деятельности террористической организации было возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе башкирской полиции.

По данным ведомства, "в ходе предварительного следствия вина уфимца была полностью доказана. Приволжский окружной военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима".