Экс-сотрудника МЧС Кузбасса оставили под арестом

КЕМЕРОВО, 3 авг — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил в силе решение об аресте до 25 сентября бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Центрального районного суда (арестовавшего Терентьева до 25 сентября) оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — зачитала решение судья Ирина Каримова.

Адвокат Елена Баулина ходатайствовала о переводе подзащитного под более мягкую меру пресечения, отметив, что домашний арест также сопряжён с полной изоляцией от общества. Защита считает, что суд формально отнёсся к изучению материалов дела, доказательств, характеристике обвиняемого и не учёл наличие на иждивении двух малолетних детей и супруги (находится в декрете).

"Объективных доказательств, что Терентьев может повлиять на следствие или скрыться, нет. Поэтому просим постановление Центрального районного суда от 19 июля о продлении ареста отменить и перевести под домашний арест", — сказала адвокат.

Представители потерпевших не согласились и попросили оставить его под арестом, эту позицию поддержал следователь и прокурор. "По делу необходимо выполнять ряд следственных действий, поэтому нет оснований для изменения меры пресечения", — сказал представитель надзорного ведомства.

По версии следствия, Терентьев и бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар. Они были задержаны 25 мая и арестованы до 25 июля, позже суд по ходатайству следствия обоим продлил срок содержания под стражей еще на два месяца.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.