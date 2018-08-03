В Красноярске локализовали пожар на складе

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на складе на площади в тысячу квадратных метров в центре Красноярска, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар начался рано утром в полупустом складе молочной продукции на улице Брянской. Пожарным удалось устранить угрозу распространения огня. Погибших и пострадавших нет.

"В 08.51 (04.51) пожар локализован", — сказали в МЧС.

На тушении пожара от МЧС России работают 46 человек и 15 единиц техники.