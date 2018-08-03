В Бурятии пять человек погибли в ДТП из-за тумана

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Дорожная авария на трассе в Бурятии, где пять человек погибли и двое пострадали, произошла в условиях тумана и плохой видимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло утром в Селенгинском районе на 71 километре автодороги "Улан-Удэ – Кяхта" в 15 километрах от города Гусиноозерск. Столкнулись грузовик Mitsubishi Canter и легковая Toyota Vista.

"Установлено что, 45-летний водитель грузовой автомашины Mitsubishi Canter, следуя со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ, в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Vista. По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, пострадали водитель и пассажир грузовика", — сообщили в МВД региона.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.