Экс-глава МЧС Кузбасса, обвиняемый по делу "Зимней вишни", попал в больницу

КЕМЕРОВО, 3 авг — РИА Новости. Бывший начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, обвиняемый в растрате и халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель суда.

На пятницу в Кемеровском областном суде было назначено рассмотрение апелляционной жалобы на арест Мамонтова до 25 сентября.

"Мамонтов (ранее находившийся в СИЗО) госпитализирован. Нам поступила справка о том, что он находится в больнице. Но заседание состоится", — сказала собеседница агентства.

О причинах госпитализации официальной информации пока нет. По данным местных СМИ, подозрение на аппендицит.

Также в пятницу рассматривается апелляция на арест бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева.

По версии следствия, Терентьев и Мамонтов не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар. Они были задержаны 25 мая и арестованы до 25 июля, позже суд по ходатайству следствия обоим продлил срок содержания под стражей ещё на два месяца.

Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУМЧС. Ранее Мамонтов заявил, что не признает свою вину и отметил, что в ходе предварительного следствия у него не нашли "ни крупной суммы, ни сбережений".

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали 60 человек, большинство из которых — дети. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.