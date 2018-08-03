В Красноярске загорелся склад для молочной продукции

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Пожарные тушат горящий склад на площади в тысячу квадратных метров в центре Красноярска, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

"В 06.48 (02.48 мск) в Красноярске по адресу улица Брянская, 145 произошло загорание складских помещений. Общая площадь пожара 1 тысяча квадратных метров. Склад для молочной продукции, был практически пустой. Пламя удалось сбить, угрозы распространения нет. Идет тушение огня. Погибших и пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.

На тушении пожара от МЧС России работают 46 человек и 15 единиц техники.