МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Останкинский суд Москвы выдал санкции на арест трех сестер, зарезавших 57-летнего отца якобы из-за жестокого обращения, в ближайшее время им предстоит психиатрическая экспертиза.
Заседания прошли в закрытом режиме, чтобы защитить честь и достоинство обвиняемых, поэтому новых подробностей не сообщается.
Заседания суда
Поддержать девушек в суд пришли родственники и друзья, но увидеть их у родных не получилось: в зал к младшей, еще несовершеннолетней, не пустили никого. Для двух старших сделали исключение — на несколько минут запустили журналистов для протокольной съемки перед заседанием, но телеоператоры заняли все свободное пространство и друзья даже не смогли помахать арестованным из-за их спин.
Судья на заседании допросила несколько человек по характеризующим обстоятельствам. По их словам, девушки выглядели "очень грустными и потерянными".
Психиатрическая экспертиза
Представитель потерпевших Георгий Чугуашвили сообщил РИА Новости, что следствие проверит психическое состояние обвиняемых. "Психиатрическая экспертиза еще не назначена, но следствие обязательно ее проведет", — сказал адвокат.
По его мнению, они действовали осознанно. "Это только гриппом все вместе болеют, с ума они вместе сойти не могли", — считает он.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников пояснил РИА Новости, что экспертиза, скорее всего, пройдет в Институте Сербского и будет стационарной. "Несовершеннолетних, как правило, помещают в СИЗО № 6, там хорошие камеры, хорошие условия", — добавил он.
По словам адвоката, согласно регламенту, девушкам предстоит жить в камере с другими обвиняемыми в убийстве и тяжких преступлениях. "Но мы возьмем их под повышенный контроль, никто их пальцем не тронет", — отметил он.
Квалификация
Однако в суд материалы пришли уже с обвинением в ужесточенной редакции. Согласно представленным материалам, сестрам вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство в составе группы лиц").
Такая квалификация предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако женщинам в России не могут назначить такую меру наказания. Младшей из сестер, которая еще не достигла совершеннолетия, суд в будущем не сможет, согласно законодательству, дать более десяти лет колонии.
Материалы дела
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания".
Ранее сообщалось, что старшая из сестер после инцидента обратилась за медицинской помощью в больницу с колото-резаной раной бедра, ушибами бедра и предплечья. Тем не менее она отказалась от госпитализации.
Следствие требовало заключить задержанных под стражу. Девушкам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
В квартире в ходе обыска нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны к нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.