Адвокат рассказал о плохом состоянии арестованного ученого из ЦНИИмаша

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене сотрудник ЦНИИмаша, центрального научного института "Роскосмоса", Виктор Кудрявцев имеет ряд болезней, а питание в СИЗО может привести ученого к смерти, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Смирнов.

"Человек, страдающий целым букетом заболеваний, включая сахарный диабет, инфаркт, проблемы с щитовидной железной, будет находиться в СИЗО два месяца. В этом деле 74-летнего ученого пытаются просто убить. Кудрявцев вынужден питаться одним яйцом раз в два дня, вся остальная пища, предлагаемая СИЗО Лефортово, может просто убить ученого", — сказал Смирнов.

По его словам, за две недели нахождения под стражей Кудрявцев похудел на пять килограммов.

"В СИЗО не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют Кудрявцеву практически никакой медицинской помощи. Следствие изъяло медицинские документы Кудрявцева и прячет их от нас", — отметил защитник.

Смирнов добавил, что защита опасается за жизнь ученого.

"Со слов жены ученого, любое нарушение диеты или графика приема таблеток влечёт необратимые последствия. В этом деле адвокаты вынуждены воевать не только за свободу подзащитного, но и за его жизнь. И мы всерьёз опасаемся, что даже эти два месяца Кудрявцев может не протянуть", — сказал он.

По словам защитника, Кудрявцев был задержан на основании рапорта ФСБ о том, что некоторые секретные сведения были отправлены за границу из подмосковного Королева.

Адвокат ранее заявил, что следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.

Скандал в ЦНИИмаше стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.