Адвокат рассказал о плохом состоянии арестованного ученого из ЦНИИмаша

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене сотрудник ЦНИИмаша, центрального научного института "Роскосмоса", Виктор Кудрявцев имеет ряд болезней, а питание в СИЗО может привести ученого к смерти, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Смирнов.
По его словам, за две недели нахождения под стражей Кудрявцев похудел на пять килограммов.
"В СИЗО не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют Кудрявцеву практически никакой медицинской помощи. Следствие изъяло медицинские документы Кудрявцева и прячет их от нас", — отметил защитник.
Смирнов добавил, что защита опасается за жизнь ученого.
"Со слов жены ученого, любое нарушение диеты или графика приема таблеток влечёт необратимые последствия. В этом деле адвокаты вынуждены воевать не только за свободу подзащитного, но и за его жизнь. И мы всерьёз опасаемся, что даже эти два месяца Кудрявцев может не протянуть", — сказал он.
Адвокат ранее заявил, что следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.
Скандал в ЦНИИмаше стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.