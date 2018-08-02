МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал младшую из трех сестер, зарезавших 57-летнего отца якобы из-за жестокого обращения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анна Селиванова.
Срок ареста установлен до 28 сентября.
Заседание прошло в закрытом режиме, так как обвиняемая не достигла совершеннолетия. Вопрос об аресте ее совершеннолетних сестер суд также рассмотрит в закрытом режиме — на заседании могут быть разглашены сведения, порочащие их честь и достоинство. Поддержать их в суд пришли родственники и друзья. Судья на заседании допросила нескольких из них по характеризующим обстоятельствам. По их словам, девушка выглядела "очень грустной и потерянной".
Представитель потерпевших Георгий Чугуашвили сообщил, что следствие проверит психическое состояние обвиняемых. "Психиатрическая экспертиза еще не назначена, но следствие обязательно ее проведет", — сказал адвокат.
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания".
Ранее сообщалось, что старшая из сестер после инцидента обратилась за медицинской помощью в больницу с колото-резаной раной бедра, а также ушибами бедра и предплечья. Тем не менее, она отказалась от госпитализации.
В квартире в ходе обыска нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны к нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.