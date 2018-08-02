Суд рассмотрит по существу дело полковника Захарченко 14 августа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил на 14 августа рассмотрение по существу дела полковника МВД Дмитрия Захарченко о взятках от владельца элитных ресторанов, отказавшись возвращать дело на доследование, сказала РИА Новости старший прокурор управления гособвинителей Генеральной прокуратуры РФ Милана Дигаева.

В четверг судья Катерина Кириченко провела предварительные слушания, в ходе которых рассмотрела ряд ходатайств сторон: прокурор просила продлить срок ареста полковника, а адвокаты — вернуть дело на доследование, поскольку обвинение путано, неясно и содержит нарушения.

"Процесс по существу назначен на 14 августа, 14.00", — сказала Дигаева.

Захарченко перед началом заседания, проходящего за закрытыми дверями, сообщил, что у него все нормально, а настрой боевой. Он был немногословен и не стал отвечать на вопросы журналистов о своем нахождении в СИЗО. Например, на вопрос о том, с кем он делит камеру, полковник уклончиво ответил: "С гражданином Российской Федерации".

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.

Ранее о завершении расследования дела Захарченко, обвиняемого во взятках и воспрепятствовании предварительному следствию — всего три эпизода — сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее данным, в 2014 году Захарченко и его соучастник — сотрудник правоохранительных органов — для получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов США.

Петренко добавила, что в 2015 году Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.

Петренко также сообщала, что в 2016 году Захарченко, используя служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.