Мосгорсуд оставил в силе арест ученого из ЦНИИмаша

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.

Сам ученый не признал себя виновным. Адвокат Евгений Смирнов отметил, что 74-летний Кудрявцев не понимает, в чем его обвиняют.

Защитник также добавил, что ученый давно не работает с секретными данными. "Последний раз мой подзащитный знакомился с секретными документами в 90-е", — сказал он.

По его словам, Кудрявцев был задержан на основании рапорта ФСБ о том, что некоторые секретные сведения были отправлены за границу из подмосковного Королева.

"Мы даже не знаем, с какого устройства и сколько раз что-либо отправлялось. В рапорте это не указано", — отметил адвокат.

Куда передавалась информация

Как объяснил защитник, ученого заподозрили в передаче секретной информации бельгийскому институту, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. Как пишет "Коммерсант", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках.

Известно, что в 2010 году Фон Кармановский институт совместно с российским центром имени Макеева подал заявку на участие в программе исследований верхних слоев атмосферы с помощью микроспутников, запускаемых на российских носителях по Рамочной программе Евросоюза в области космоса.

Сейчас институт финансируется в основном за счет правительств стран — членов НАТО, а также получает прибыль от заказных проектов для промышленности и за счет проведения циклов лекций.

Обыски в ЦНИИмаше

В июле в ЦНИИмаш — центральном научном институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене.

ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках, а Кудрявцев передал информацию одной из стран НАТО.

Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.

В "Роскосмосе" уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаш касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.