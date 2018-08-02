На Ладожском озере загорелся остров, где испытывали радиоактивные вещества

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 авг — РИА Новости. Очевидцы обнаружили пожар на острове в Ладожском озере, где в советское время проводились военные испытания радиоактивных веществ, Минприроды Карелии подтверждает информацию.

На "Лесном форуме Гринпис России" появилась информация, что на острове Кугрисаари (группа островов Хейнясенмаа в Ладожском озере, не входят в состав Национального парка "Ладожские шхеры") 31 июля возник пожар, который действует до сих пор.

"Есть такой пожар. Да, там испытания проводили в 40-х 50-х годах в военных целях. Другой информации у нас нет", — пояснил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

Он добавил, что лес на острове горит до сих пор, сотрудники министерства, которые выезжали на место происшествия, вывезены с острова.

"Вся информация об этом пожаре передана в госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии, но ответа от них мы пока не получили", — пояснил собеседник агентства.

В ГУМЧС по Карелии пояснили, что пожар был локализован вечером 1 августа. В настоящее время на острове работают шесть пожарных, две единицы техники.

Как сообщалось ранее по данным из открытых источников, ядерные испытания на Ладоге проводились с помощью несамоходного судна "Кит" — бывшего эскадренного миноносца "Подвижный", который был выведен из боевого состава в 1953 году. После испытаний он был притоплен в Ладожском озере, а впоследствии летом 1991 года поднят аварийно-спасательным отрядом Ленинградской военно-морской базы и перебуксирован для затопления в Белом море.

В 2013 году на островах Хейнясенмаа был обнаружен ряд точек загрязнения, требующих дальнейшего изучения. Руководитель сектора радиационной безопасности института "Прикладная экология" Андрей Ткаченко сообщил, в свою очередь, что точки радиационного загрязнения на островах Ладоги представляют только "гипотетическую" опасность.