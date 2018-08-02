Ученый из ЦНИИмаша не считает себя госизменником

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене сотрудник ЦНИИмаша, центрального научного института "Роскосмоса", Виктор Кудрявцев не признает себя виновным, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Евгений Смирнов.

"Вину он не признает и не дает показаний. Он не понимает, в чем его обвиняют", — сказал Смирнов.

По его словам, защита планирует подать кассационную жалобу на заключение 74-летнего ученого под стражу.

Адвокат ранее заявил, что следствие вменяет Кудрявцеву передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет о российских гиперзвуковых разработках.

Скандал в ЦНИИмаше стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.