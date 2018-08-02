Ученый из ЦНИИмаша 20 лет не работал с секретными данными, заявил адвокат

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене сотрудник ЦНИИмаша, центрального научного института "Роскосмоса", Виктор Кудрявцев последний раз работал с секретными документами 20 лет назад, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Евгений Смирнов.

"Последний раз мой подзащитный знакомился с секретными документами в 90-е", — сказал адвокат.

По его словам, Кудрявцев был задержан на основании рапорта ФСБ о том, что некоторые секретные сведения были отправлены за границу из подмосковного Королева.

"Мы даже не знаем, с какого устройства и сколько раз что-либо отправлялось. В рапорте это не указано", — отметил защитник.

Адвокат ранее заявил, что следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках.

Скандал в ЦНИИмаше стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.