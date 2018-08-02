Ученого из ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных в Бельгию

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обвинили в передаче секретной информации бельгийскому институту, сообщил журналистам его адвокат Евгений Смирнов.
"Согласно материалам, речь идет об организации, с которой сотрудничал ЦНИИмаш. Это Фон Кармановский институт гидродинамики", — уточнил он.
Другие подробности не сообщаются, следствие не комментирует дело из-за секретности.
Адвокат также добавил, что Кудрявцев давно не работает с секретными данными. "Последний раз мой подзащитный знакомился с секретными документами в 90-е", — сказал он.
Обыски в ЦНИИмаше
Недавно в ЦНИИмаш — центральном научном институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене.
ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках, а Кудрявцев передал информацию одной из стран НАТО.
Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.
Бельгийский институт
Фон Кармановский институт гидродинамики был основан в 1956 году по инициативе крупного ученого в области гидродинамики Теодора фон Кармана. Сейчас институт финансируется в основном за счет правительств стран — членов НАТО, а также получает прибыль от заказных проектов для промышленности и за счет проведения циклов лекций.
Согласно данным из открытых источников, в департаменте аэронавтики и аэрокосмических исследований института проводится моделирование широкого спектра режимов полета космического аппарата — от низкоскоростных шаттлов до сверхзвуковых и гиперзвуковых режимов обтекания на входе корабля в атмосферу Земли.
Всемирного признания заслужили исследования департамента в области динамики двигателей высокого давления и динамики двигателей низкого давления.