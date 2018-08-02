Мосгорсуд оставил в силе арест ученого из ЦНИИмаша по делу о госизмене

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, которому вменяется государственная измена, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Дело имеет гриф "совершено секретно" и слушалось в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение постановления.

По данным "Коммерсанта", ФСБ считает, что 74-летний ученый передал одной из стран НАТО секретную информацию о российских гиперзвуковых разработках. СМИ сообщали о задержании второго подозреваемого по этому делу, но Роскосмос опроверг эту информацию.

Скандал также стоил должности директору исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.