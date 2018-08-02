Школа, где учились убившие отца сестры, обращалась в органы опеки

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Школа, в которой обучались две сестры, убившие своего отца, неоднократно обращалось в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки из-за прогулов девушек, сообщил РИА Новости директор школы №1370 Сергей Корышев в четверг.

Директор рассказал, что девушки со второго полугодия десятого класса стали часто пропускать занятия в школе.

"Всеми доступными средствами мы решали данную проблему: постоянно связывались с девочками по телефону, пытались общаться с родителями, посещали семью по месту проживания. Школа неоднократно письменно уведомляла комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) и органы опеки и попечительства о данной ситуации", — подчеркнул он.

Корышев отметил, что "представители школы доводили информацию о состоянии дел до сотрудников КДН на заседании". "Все, что было возможно сделать в данной ситуации, школа делала", — заключил он.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.