МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сестры, обвиняемые в убийстве своего отца в Москве, не жаловались учителям на домашнее насилие и неблагополучие в семье, сообщил РИА Новости директор школы №1370, где учились две из трех сестер, Сергей Корышев.
"В эти дни много общался с учителями, классными руководителями, другими работниками школы. Все отмечают, что никогда при посещении девочками школы у них не было обнаружено явных признаков насилия, в том числе физического", — сказал он.
Директор отметил, что две сестры, которые обучались в школе, всегда были открыты к общению, в хорошем настроении, активно общались с другими обучающимися, хорошо и опрятно одеты.
"Никогда девочки не обращались к учителям и другим работникам школы с информацией о домашнем насилии, неблагополучии в их семье", — подчеркнул Корышев.