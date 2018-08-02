МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сестры, обвиняемые в убийстве своего отца в Москве, не жаловались учителям на домашнее насилие и неблагополучие в семье, сообщил РИА Новости директор школы №1370, где учились две из трех сестер, Сергей Корышев.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Следствие установило, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

"В эти дни много общался с учителями, классными руководителями, другими работниками школы. Все отмечают, что никогда при посещении девочками школы у них не было обнаружено явных признаков насилия, в том числе физического", — сказал он.

Директор отметил, что две сестры, которые обучались в школе, всегда были открыты к общению, в хорошем настроении, активно общались с другими обучающимися, хорошо и опрятно одеты.

"Никогда девочки не обращались к учителям и другим работникам школы с информацией о домашнем насилии, неблагополучии в их семье", — подчеркнул Корышев.