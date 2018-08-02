Пара пыталась передать наркотики в колонию под Тулой с помощью кота

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двое жителей Тульской области пытались передать в колонию наркотики с помощью кота, спрятав запрещенные вещества в тайнике на ошейнике животного, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейским от службы безопасности одной из исправительных колоний поступила информация о том, что неизвестные собираются пронести в нее наркотические вещества. В качестве переносчика "запрещенной посылки" будет использован кот, живущий на территории колонии", — пояснила Волк.

По данным полиции, ранее один из заключенных после освобождения из колонии забрал кота с собой и передал знакомым. Новые хозяева изготовили для животного ошейник, куда спрятали наркотики, и планировали выпустить кота рядом с исправительным учреждением, отметила Волк.

Задержан 32-летний житель Киреевского района и его сообщница – 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено, по предварительным данным, 5,79 граммов гашиша и 1,56 граммов амфетамина.

В ходе обыска в квартире одного из подозреваемых изъяты электронные весы, упаковочный материал, пакет с веществом растительного происхождения, и, по предварительной информации, около 10 граммов амфетамина и 20 граммов "спайса".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — подчеркнула Волк.