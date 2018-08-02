Следователи назвали вероятную причину убийства семьи в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Причиной убийства семьи из трех человек в селе Каменушка в Приморье, по предварительным данным, стала личная неприязнь, сообщил РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.

В среду СУСК сообщало, что 49-летний житель села Каменушка застрелил семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка, а затем покончил с собой, возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, причиной стали личные неприязненные отношения. Мужчина хорошо знал семью, был вхож в нее", — сказал собеседник.

По его словам, расследование продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.