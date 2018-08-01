ФАС отменила покупку дорогого джипа из бюджета карельского поселка

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 авг – РИА Новости. Антимонопольная служба аннулировала покупку дорогого джипа в качестве служебного автомобиля администрацией одного из поселений Карелии из-за его высокой стоимости и нарушений при размещении заказа, сообщил в среду РИА Новости заместитель руководителя регионального управления ФАС Михаил Петров.

"Сегодня была рассмотрена жалоба ОНФ (Общероссийского народного фронта) на действия по закупке Кааламского сельского поселения автомобиля Mitsubishi Outlander. И несмотря на то, что на аукцион никто не откликнулся, заявка была аннулирована. Администрации будет выдано предписание об устранении нарушений в течение трех рабочих дней. После этого будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности", — сказал Петров.

Он пояснил, что власти поселка Кааламо разместили на сайте госзакупок заявку на приобретение Mitsubishi Outlander или эквивалента стоимостью 1 миллион 650 тысяч рублей. При этом ранее администрация утвердила предельный размер закупки на уровне 1,2 миллиона рублей.

Кроме того, комиссия антимонопольной службы усмотрела нарушение в описании закупки – в качестве альтернативы Mitsubishi Outlander указывается его эквивалент, но описание его не совпадает с изначальной заявкой.

В рассматриваемой жалобе указывается, что доходы Кааламского сельского поселения составляют 16 миллионов рублей, а стоимость заказанного автомобиля – 10% от годового бюджета. В результате представители ОНФ в Карелии обратились в УФАС с жалобой, которая и была рассмотрена в среду.