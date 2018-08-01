Братья Магомедовы не общаются уже шесть лет, заявил адвокат

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Братья Магомедовы, обвиняемые в мошенничестве и создании преступного сообщества, не общаются друг с другом уже шесть лет, заявила в суде в среду адвокат Магомеда Магомедова.

"Не хотелось это оглашать, но братья не общаться между собой шесть лет, как они могли быть сообщниками? Посредством телепатической связи?", — сказала она.

По ее словам, следствие по уголовному делу ведется уже больше трех лет.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.