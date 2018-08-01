В деле о пытках в ярославской колонии появились четыре новых фигуранта

Дело о пытках в ярославской колонии (65)

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Ходатайство об аресте еще четырех фигурантов уголовного дела о пытках в колонии поступили в Заволжский районный суд Ярославля, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Саргунова.

По ее словам, дата рассмотрения ходатайств "пока не назначена".

Следствие официально не сообщало о задержании новых подозреваемых. Ранее было известно о восьми обвиняемых, теперь, таким образом, их 12.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова ранее опубликовала "Новая газета". Как выяснилось, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле.

Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.