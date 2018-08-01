Мосгорсуд утвердил арест всех активов по делу братьев Магомедовых

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест в рамках дела братьев Магомедовых активов и счетов восьми компаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о наложении обеспечительных мер оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласила решение судья. Ранее Мосгорсуд принял аналогичные решения по еще 16 компаниям. Таким образом, все 24 решения вступили в силу.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.