После обрушения моста в Подмосковье возбудили административное дело

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Административное дело по статье "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений" возбудили после обрушения пешеходного моста на трассе М-8 в Пушкинском районе Подмосковья, в который врезался грузовик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Грузовой автомобиль во вторник врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе, движение машин было перекрыто в обе стороны. В районе ЧП образовалась пятикилометровая пробка. Через несколько часов после произошедшего движение транспорта, в том числе пассажирских автобусов, восстановили. Пострадавших в результате обрушения нет.

"Возбуждено административное дело по ст. 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", водитель не задержан", — пояснили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По данной статье водителю грозит штраф до 10 тысяч рублей, для юридического лица (если грузовик был в собственности какой-либо компании) штраф достигает 300 тысяч рублей.