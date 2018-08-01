В Ингушетии экс-заведующую детсадом осудили за хищение более 7,3 млн рублей

НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Сунженский районный суд в Ингушетии приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшую заведующую детским садом, которую обвиняли в хищении более 7,3 миллиона рублей бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура.

Судом установлено, что 31-летняя заведующая дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 5 города Сунжа "Старт в будущее" с января 2015 по май 2016 года осуществляла незаконные операции с деньгами, поступающими на лицевые счета детсада в счет зарплаты и в качестве компенсации части родительской платы за содержание ребенка. Тем самым женщина, как посчитал суд, совершила хищение бюджетных денежных средств на сумму более 6,8 миллиона рублей.

Кроме того, в июне 2015 года она похитила 500 тысяч рублей, поступивших для оплаты пособий по беременности и родам работникам детского сада. При этом в действительности такие выплаты работникам детсада не полагались.

"Приговором суда экс-заведующая признана виновной в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере и ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, с ограничением свободы на полтора года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно суд удовлетворил иски прокурора и Фонда социального страхования о полном взыскании с осужденной причиненного государству ущерба.