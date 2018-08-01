В ДТП в Ростовской области погибли шесть жителей ЛНР

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Шесть жителей ЛНР погибли, двое пострадали в ДТП в Ростовской области, заявили в среду журналистам в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.

"Первого августа в 02.53 на линию 101 Ростовской области поступила информация о том, что на 791-м километре автодороги М-4 "Дон" (Ростовская область, Чертковский район) произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ (зерновоз) и пассажирского легкового автомобиля Volkswagen Transporter", — говорится в сообщении МЧС.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем и столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовиком.

"Оба транспортных средства двигались в южном направлении. В легковой машине, которая двигалась по маршруту Харьков – Ровеньки находилось 8 человек (7 пассажиров и водитель), из них 6 человек погибли", — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что четыре мужчины погибли на месте, одна женщина в машине скорой помощи и еще один мужчина в реанимационном отделении больницы. Два человека пострадали, они проходят лечение в центральной больнице Чертковского района.

"Погибшие и пострадавшие – жители Ровеньков (под контролем ЛНР — ред.). Детей среди них нет. Водитель грузового автомобиля не пострадал", — рассказали в МЧС.

В ведомстве дополнили, что тела четверых погибших доставлены в морг Чертковского района и два тела в морг Богучарского района Воронежской области. По факту ДТП ведется следствие.