В СК уточнили, что в коллекторе в Москве умер один рабочий

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения тела рабочего в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее источник сообщал о гибели двух рабочих при проведении плановых работ в коллекторе возле дома 4 на улице Авиаконструктора Миля.

"Днем 1 августа 2018 года в канализационном коллекторе, расположенном вблизи одного из жилых домов по улице Авиаконструктора Миля в Москве, было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Другой рабочий доставлен в больницу", — сказала Иванова.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, добавила она. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.