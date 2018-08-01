МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число экономических преступлений в России за полгода выросло на 3,4%, при том что общий уровень преступности снизился, гласят данные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на июнь 2018 года число зарегистрированных преступлений экономической направленности выросло на 3,4% и составило 68 737. Кроме того, за указанный период на 2,5% больше выявлено лиц, совершивших экономические преступления, — 26 083.

Кроме того, как гласят данные Генпрокуратуры, с начала 2018 года на 5,9% выросло число предварительно расследованных экономических преступлений — 38 027; положительная динамика наблюдается в отношении направленных в суд дел об экономических преступлениях — их число выросло на 1% и составило 30 449. Согласно статистике, число нераскрытых экономических преступлений за полгода снизилось на 6,9% и равно 11 104.

В то же время общее число зарегистрированных в РФ преступлений за первое полугодие снизилось на 3,6% и составило 992 966.