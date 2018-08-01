МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число экономических преступлений в России за полгода выросло на 3,4%, при том что общий уровень преступности снизился, гласят данные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, как гласят данные Генпрокуратуры, с начала 2018 года на 5,9% выросло число предварительно расследованных экономических преступлений — 38 027; положительная динамика наблюдается в отношении направленных в суд дел об экономических преступлениях — их число выросло на 1% и составило 30 449. Согласно статистике, число нераскрытых экономических преступлений за полгода снизилось на 6,9% и равно 11 104.
В то же время общее число зарегистрированных в РФ преступлений за первое полугодие снизилось на 3,6% и составило 992 966.