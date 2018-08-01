Следствие направило запросы в "оффшорные страны" по делу Магомедовых

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следствие направило запросы в "оффшорные страны" для правовой помощи в расследовании деятельности братьев Магомедовых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Их бизнес строился на офшорных компаниях. Направлены в запросы разные страны: Багамские острова, Кипр и другие. Кроме того, по делу… ряд экспертиз, финансовая, строительная и другая", — сказал следователь в Тверском суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста братьям Магомедовым.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.