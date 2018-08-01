Мойщик окон сорвался с 30-го этажа небоскреба в "Москва-Сити"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мойщик окон погиб в среду, сорвавшись с 30-го этажа небоскреба "Око" делового центра "Москва-Сити", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По словам очевидцев, он мыл окна в районе 30-го этажа башни "Око", сорвался и упал на проезжую часть", — рассказал собеседник агентства. В столичном управлении МВД РФ агентству подтвердили факт обнаружения тела мужчины в районе дома №21 на Пресненской набережной, не раскрывая подробностей произошедшего.

Комплекс "Око" включает в себя Южную (354 метра высотой) и Северную (254 метра) башни.