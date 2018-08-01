В Петербурге проверяют детский сад, где крыса укусила ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга начала проверку после информации СМИ о том, что крыса укусила девочку в детском саду, сообщает в среду городское надзорное ведомство.

"Прокуратура… организовала проверку в связи с информацией СМИ об укусе крысой несовершеннолетней на территории ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга по улице Ново-Александровской", — говорится в сообщении.

Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и основных гарантиях прав ребенка в действиях должностных лиц детсада, информирует ведомство.

Ранее местное издание "Невские новости" сообщало, что девочку госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №5, где медики диагностировали у нее укушенную рану голени. Состояние девочки удовлетворительное, а ее родители якобы не имеют претензий к детскому саду, уточняло издание.