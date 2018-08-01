Из квартиры солиста "Би-2" воры вынесли бижутерию на 70 тысяч рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бижутерию на 70 тысяч рублей вынесли из квартиры вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Левы Би-2) в центре Москвы, в которую накануне проник неизвестный, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Была похищена бижутерия на сумму 70 тысяч рублей", — пояснил источник.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Просмотрены записи с камеры подъездного видеонаблюдения, установлены приметы подозреваемых. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам источника, квартира принадлежит супруге музыканта, а заявление в полицию поступило от представителя группы "Би-2".