Из квартиры солиста "Би-2" воры вынесли бижутерию на 70 тысяч рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бижутерию на 70 тысяч рублей вынесли из квартиры вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Левы Би-2) в центре Москвы, в которую накануне проник неизвестный, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник рассказал агентству, что в полицию поступило сообщение о проникновении неизвестного в квартиру Бортника в центре Москвы, правоохранители устанавливали, был ли музыканту нанесен ущерб. В столичном управлении МВД агентству не стали раскрывать личность владельца квартиры, уточнив, что около 7 утра 31 июля в полицию поступил сигнал о проникновении в квартиру на улице 1905 года.

"Была похищена бижутерия на сумму 70 тысяч рублей", — пояснил источник.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Просмотрены записи с камеры подъездного видеонаблюдения, установлены приметы подозреваемых. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам источника, квартира принадлежит супруге музыканта, а заявление в полицию поступило от представителя группы "Би-2".