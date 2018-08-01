Сотрудники СИЗО во Владимире пытали заключенных

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении шести сотрудников ФСИН по данным о регулярных пытках в одной из камер СИЗО-1 Владимира, сообщила прокуратура региона.

Отмечается, что о пытках в СИЗО стало известно после того, как там произошло убийство. В 2017 году мужчину 1990 года рождения, по данным прокуратуры, поместили в специальную камеру в СИЗО, где "связали и подвергли побоям и истязаниям". Освободили его только на следующий день.

"После того как его развязали, он при помощи шариковой ручки и лезвия одноразового станка нанес множественные удары в область головы и шеи инициатору насилия, а затем бельевыми простынями задушил его", — говорится в сообщении.

Суд уже огласил преступнику приговор. В ходе судебного следствия установлено, что основной причиной преступления послужили "умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области", отмечает надзорное ведомство. Об этом в суде рассказали более 20 свидетелей.

"Судом установлено, что на протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные, которые с целью склонения находящихся под стражей лиц к самооговору применяли в отношении последних физическое и психологическое насилие", — информирует прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку и выявило причастность к преступлениям шести сотрудников УФСИН по региону и двух осужденных. Материалы проверки переданы в СУ СКР по региону.

"По результатам их рассмотрения 30.07.2018 возбуждены уголовные дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц)", — сообщает прокуратура.

В региональных управлениях ФСИН и СК РФ отказались комментировать РИА Новости представленную прокуратурой информацию.