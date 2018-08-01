Названа причина жесткой посадки Ан-2 в Эвенкии

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Неполадки в работе двигателя стали причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Эвенкии Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее в экстренных службах региона сообщали, что частный самолет Ан-2 в понедельник вынужденно сел в Эвенкийском районе края. На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа, все они вертолетом доставлены в Туру. По данным МАК, в результате инцидента пострадали два пассажира. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования жесткой посадки.

"После взлета командир воздушного судна почувствовал нестабильную работу двигателя с дальнейшей просадкой приборов, в связи с чем им было принято решение о вынужденной посадке воздушного судна по курсу движения. В результате жесткой посадки самолет получил конструктивные повреждения, пассажиры и члены экипажа в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.

По данному факту Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.