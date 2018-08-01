В Астрахани бетонная плита с памятника упала на ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замдиректора муниципального бюджетного учреждения города Астрахани "Зеленый город", из-за халатности которого, по данным правоохранителей, бетонная плита памятника в парке упала на ребенка, сообщает СУСК РФ по области.
"Это привело к тому, что вечером 4 июня 2018 года бетонная плита памятника обрушилась на 2-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью", — говорится в информации.
Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.