В Астрахани бетонная плита с памятника упала на ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замдиректора муниципального бюджетного учреждения города Астрахани "Зеленый город", из-за халатности которого, по данным правоохранителей, бетонная плита памятника в парке упала на ребенка, сообщает СУСК РФ по области.

По версии следствия, с декабря 2016 года по май 2018 года подозреваемый, зная, что памятник в парке культуры имени Ленина в Трусовском районе Астрахани находится в неудовлетворительном состоянии, не принял мер к его безопасному содержанию.

"Это привело к тому, что вечером 4 июня 2018 года бетонная плита памятника обрушилась на 2-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью", — говорится в информации.

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.