В Подмосковье два человека пострадали при жесткой посадке самолета

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Серпуховском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Самолет выполнил жесткую посадку на территории парка "Дракино, пострадали два человека", — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства инцидента уточняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, у самолета-амфибии "Корвет" отказал правый двигатель, после чего воздушное судно жестко приземлилось без возгорания.

Двадцать четвертого июля в 500 метрах от аэродрома "Дракино" в Подмосковье потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Zlin-326, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.