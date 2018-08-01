Рабочие на Дальнем Востоке не получают зарплату из-за дела Магомедовых

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Арест счетов компаний группы "Сумма" в рамках дела Магомедовых создает социальную напряженность на Дальнем Востоке — рабочие с мая не получают зарплату, заявил в среду юрист Даниил Сидоров, представляющий интересы ряда структур "Суммы".

"Заблокирована вся хозяйственная деятельность транспортной группы — нет возможности платить налоги и зарплату. Простые люди, докеры, которые работают круглосуточно посменно, с мая не получают зарплату", — сказал он на заседании Мосгорсуда.

Юрист выразил опасения, что это может спровоцировать волнения, которые, по его словам, уже были несколько лет назад, когда рабочие требовали повышения зарплат.

"Это Дальний Восток, там люди другой ментальности, они долго терпеть не будут", — сказал Сидоров.

По его оценкам, зарплату не могут получить 4,6 тысяч рабочих компании "Феско". Всего в компаниях, счета которых арестованы по уголовному делу, работают 15-20 тысяч человек, добавил юрист.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.