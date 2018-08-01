В Уфе потерявшуюся трехлетнюю девочку нашли на козырьке балкона 15 этажа

УФА, 1 авг – РИА Новости. Правоохранители Уфы нашли трехлетнюю девочку, пропавшую во вторник, на козырьке балкона 15 этажа строящегося дома, медики обследуют ребенка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
Поиски ребенка ведись всю ночь, в них участвовали не только следователи и полицейские, но и строители строящегося объекта. Девочку нашли утром 1 августа.
"Она была обнаружена на козырьке балкона пятнадцатого этажа. Строитель, услышавший негромкий плач ребенка, спустился к девочке с крыши здания и находился с ней до приезда спасателей, которые оперативно прибыли на место и подняли ребенка наверх, где его ждали родители. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, она проходит необходимые обследования в одном из медицинских учреждений города", — говорится в сообщении ведомства.
"Полицейские проводят проверку по данному инциденту. Известно, что отец ребенка в этот день взял с собой на работу свою дочь. В процессе работы мужчина упустил ребенка из вида. Сначала он попытался найти ребенка самостоятельно, но поиски не дали должного результата, и тогда он позвонил в полицию", — рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства, помощь в поисковом мероприятии оказывали около 100 волонтеров.