На Кировском заводе в Петербурге сошли с рельсов четыре цистерны с мазутом

Сход с рельсов цистерн с пропаном в городе Буе Костромской области

Сход с рельсов цистерн с пропаном в городе Буе Костромской области

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Четыре железнодорожные цистерны с мазутом сошли с рельсов на Кировском заводе в Санкт-Петербурге, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Сход колесных пар четырех цистерн с мазутом произошел в ОАО "Кировский завод" без последующего опрокидывания", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших в результате ЧП нет. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Кировский завод основан в 1801 году, сейчас акционерное общество является одной из крупнейших российских промышленных компаний машиностроительного профиля с развитой металлургической базой и включено в перечень системообразующих предприятий России. На Кировском заводе работает около 6 тысяч сотрудников, имущественный комплекс включает около 400 гектаров земельных участков и порядка 1,5 миллиона квадратных метров зданий и сооружений. Экспорт продукции осуществляется более чем в 30 стран мира.