В центре Москвы столкнулись семь машин

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сразу семь легковых автомобилей столкнулись на Тверской улице в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На Тверской улице произошло ДТП с участием семи легковых автомашин. Ограничено движение по четырем полосам из восьми", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сразу после инцидента было ограничено движение транспорта по четырем полосам из восьми. Сейчас оно восстановлено.