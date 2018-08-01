Приморца осудили на 6,5 года колонии за нападение с отверткой на медсестру

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Житель Владивостока осужден на 6,5 года лишения свободы за нападение с отверткой на бывшую сожительницу в поликлинике, где она работала, сообщает в среду прокуратура Приморья.

В январе сообщалось, что мужчина напал с отверткой на медсестру поликлиники во Владивостоке. Она была госпитализирована с глубокими ранами в области спины и шеи. По данным полиции, напал на женщину ее сожитель, мотив — ревность. Медсестру отпустили из больницы на амбулаторное лечение. Следователи возбудили дело.

По данным прокуратуры, фигурант испытывал неприязненные отношения к бывшей сожительнице, которая была инициатором его административного ареста за распитие спиртного и ее избиение.

"Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.