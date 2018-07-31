Свидетель сообщил, что слышал признание в убийстве журналиста Грачева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Командир нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин, участники которого сообщили об обнаружении тела пропавшего 10 дней назад журналиста "АиФ" Сергея Грачева, заявил корреспонденту РИА Новости, что волонтерам звонил мужчина, рассказавший о том, что слышал признание в убийстве.

Корреспондент издательского дома "Аргументы и факты" Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев на связь не выходил и его никто не видел, телефон отключен. СУСК региона по факту исчезновения журналиста возбудил дело об убийстве. Вечером 31 июля на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" появилась информация о том, что журналист найден погибшим.

"Несколько дней назад к нам позвонил мужчина, который рассказал, что слышал, как житель Московской области похвастался, что он убил журналиста Грачева. По словам позвонившего, на тот момент компания выпивала и он не поверил в услышанное. Однако позже он посмотрел в интернете и увидел, что журналист действительно пропал. Мужчина сказал, что позвонил нам, потому что не хотел связываться с полицией, однако мы убедили его оставить свой телефон и рассказать, где найти того, кто признался в убийстве", — рассказал Шухрин РИА Новости.

По его словам, все эти сведения волонтеры передали в полицию.

"Я не знаю, может, это розыгрыш был, может, и правда сработало. Сейчас у нас нет точной информации — где и как обнаружили тело погибшего. Нашли его не мы. Нам только передали, чтобы мы прекратили поиски пропавшего журналиста", — добавил командир волонтеров.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области РИА Новости подтвердили, что тело было обнаружено на территории региона. Однако комментировать произошедшее там отказались. "Пока рано давать комментарии, поскольку найденное тело еще не опознали", — заявили в ведомстве.

Как рассказали РИА Новости в редакции еженедельника "Аргументы и факты — Нижний Новгород", Грачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино "Горькийfest". 27 июля к поискам пропавшего журналиста подключились нижегородские волонтеры.