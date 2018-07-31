В Ростовской области в ДТП с двумя легковушками пострадали шесть человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Авария произошла на 19 километре автодороги Азов-Ейск во вторник вечером. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Опель.

"В результате ДТП пострадали шесть человек – в автомобиле Opel четыре человека (водитель-женщина доставлена в больницу) и трое детей (от трех до семи лет) получили незначительные ссадины и ушибы. В автомобиле ВАЗ два человека – водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу, а также пассажир 1986 года рождения", — сказал собеседник.

На месте работают сотрудники ГИБДД.