Пропавшего журналиста "АиФ" Сергея Грачева нашли мертвым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Журналист Сергей Грачев, пропавший 21 июля в Нижнем Новгороде, найден погибшим, сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Корреспондент издательского дома "Аргументы и факты" Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев на связь не выходил и его никто не видел, телефон отключен.

"Грачев Сергей Юрьевич, 38 лет. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении ПСО "Волонтер". Никаких подробностей не приводится.

РИА Новости на данный момент не располагает комментариями правоохранительных органов.

Как рассказали РИА Новости в редакции еженедельника "Аргументы и факты — Нижний Новгород", Грачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино "Горькийfest". 27 июля к поискам пропавшего журналиста подключились нижегородские волонтеры. В этот же день следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения журналиста по статье 105 УК РФ (убийство).