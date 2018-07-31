Водитель КамАЗа, столкнувшегося с автобусом под Ростовом, был пьян

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл – РИА Новости. Водитель КамАЗа, столкнувшегося с автобусом в Ростовской области, в результате чего погибли три человека и пострадали шестеро, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила журналистам представитель прокуратуры региона Оксана Сухарева.

Авария произошла в понедельник вечером на 11-м километре трассы Ростов-Волгодонск. Столкнулись вахтовый автобус и грузовик. Три человека погибли, шестеро были доставлены в больницу. По предварительным данным полиции, к аварии привело несоблюдение дистанции водителем КамАЗа.

"Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя грузовым автомобилем, допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении микроавтобусом, после чего произошло опрокидывание микроавтобуса в кювет", — сказала Сухарева.

Возбуждено уголовное дело, которое прокуратура Аксайского района взяла на контроль. В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.